Работа над расширением стоп-листа продолжается, заявили в МИД

Правительство Великобритании продолжает недружественный курс в отношении России. Лондон предпринимает шаги, нацеленные на дискредитацию специальной военной операции России на Украине, а также последовательно оказывает военную поддержку нацистскому режиму в Киеве. В связи с этим Москва расширяет перечень британских граждан, которым запрещен въезд в страну.

"Принято решение о включении в российский "стоп-лист" 30 руководителей британских структур, отвечающих за скоординированное продвижение антироссийской информационной повестки, а также представителей оборонного лобби Великобритании", - говорится в заявлении на сайте МИД России.

В списке британских подданных, чье присутствие в России нежелательно, в частности, соучредитель сетевой маркетинговой структуры PR Network Никки Регаццони. Она, по данным МИД, координирует работу 150 компаний, вовлеченных в информационно-пропагандистскую кампанию против России. В стоп-листе также эксперт по химической и биологической защите Xэмиш Стивен де Бреттон-Гордон. Он неоднократно выступал с ложными заявлениями о готовности России применить химическое оружие в Великобритании и против мирного населения на Украине. Работа над расширением стоп-листа в отношении британских граждан будет продолжена, пообещали во внешнеполитическом ведомстве.

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