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Возросло число пострадавших при падении дрона на Ставрополье

20:01
  • среда
  • 14 сентября 2022

Среди раненых - ребенок

Беспилотный летательный аппарат упал и взорвался в Туркменском округе Ставрополья. Пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

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"Есть пятеро пострадавших. В частности, при работе на месте происшествия получил ожоги пожарный. Он госпитализирован, с ним работают медики. За медпомощью также обратились четверо местных жителей, в том числе ребенок", - написал Владимиров в Telegram.

Губернатор добавил, что угрозы жизни раненых нет, им оказывают помощь медики. В МЧС ранее сообщили, что неопознанный летательный аппарат упал в районе села Кендже-Кулак. Последствия ликвидировали 16 человек и 6 единиц техники. Один пожарный был ранен осколками и получил ожог.

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