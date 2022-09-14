Путин напомнил генсеку ООН о подлом убийстве Дугиной

Обсудили также ситуацию вокруг ЗАЭС и зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обсудили в телефонном разговоре стамбульские договоренности по вывозу украинского зерна и экспорту российского продовольствия и удобрений. Стороны отметили важность обеспечения нуждающихся в продуктах питания государств Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Говоря о ситуации на Украине, Путин указал на преступную деятельность неонацистских формирований, которые действуют методами террора в отношении противников киевского режима.

"В этой связи Владимир Путин напомнил генеральному секретарю о подлом и жестоком убийстве Дарьи Дугиной. Антониу Гутерриш осудил это преступление, подчеркнув, что ему не может быть оправдания", - сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Гутерриш обсудили также ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Российский президент позитивно оценил сотрудничество в этом вопросе с МАГАТЭ. Рассмотрели и вопрос организации миссии ООН по расследованию ракетного удара ВСУ 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Гутерриш заверил, что идет активная подготовка поездки на место инцидента экспертов ООН.

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