В Киеве заявили о ракетном ударе по Кривому Рогу

В родном городе Зеленского разрушены гидротехнические сооружения

ВС России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, в родном городе украинского лидера разрушены гидротехнические сооружения.

"В Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале. Эту информацию позже подтвердил и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Власти Кривого Рога уточнили, что ракетный удар пришелся по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. После обстрела в реке Ингулец резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь, передает РИА Новости.

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