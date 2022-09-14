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В Киеве заявили о ракетном ударе по Кривому Рогу

20:51
  • среда
  • 14 сентября 2022

В родном городе Зеленского разрушены гидротехнические сооружения

ВС России нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Как сообщил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко, в родном городе украинского лидера разрушены гидротехнические сооружения.

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"В Кривой Рог прилетели предварительно восемь российских крылатых ракет", - написал Тимошенко в своем Telegram-канале. Эту информацию позже подтвердил и руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

Власти Кривого Рога уточнили, что ракетный удар пришелся по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры города. После обстрела в реке Ингулец резко повысился уровень воды, может быть повреждена насосная станция, местами в городе отсутствует мобильная связь, передает РИА Новости.

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