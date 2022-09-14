МО Армении заявило о прекращении боев на границе с Азербайджаном

Опровергнуты сообщения о захвате армянской территории

Министерство обороны Армении заявило о прекращении огня на границе с Азербайджаном. По данным пресс-службы ведомства, значительных столкновений не фиксируется уже несколько часов.

"С 20.00 огонь практически прекращен по всем направлениям, значительных инцидентов не зафиксировано", - написал в соцсетях пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян.

Появившуюся в сети информацию о том, что некоторые армянские населенные пункты перешли под контроль Азербайджана, Торосян назвал абсолютной ложью. Он призвал граждан воздержаться от распространения подобных новостей и доверять исключительно официальным источникам, передает РИА Новости.

Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась в ночь на вторник. Перемирия удалось добиться благодаря усилиям России, заявили в Москве. Вопрос рассматривали на внеочередном заседании Совета ОДКБ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"