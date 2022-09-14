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Россия выступила против виртуального выступления Зеленского на ГА ООН

22:04
  • среда
  • 14 сентября 2022

Формат Генассамблеи подразумевает очное присутствие

Москва отказалась поддержать инициативу Киева о виртуальном выступлении украинского лидера Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Как пояснил постпред России при международной организации Василий Небензя, это нарушение правил – формат недели высокого уровня подразумевает очное присутствие.

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"Это очередное нарушение правил. Он прекрасно путешествует в стране, посещал свои регионы, а сюда он не может приехать. Не можешь приехать - значит, пошли своего представителя, который выступит на Генассамблее", - приводит слова постпреда РИА Новости.

20-26 сентября пройдут общие прения на неделе высокого уровня ГА ООН. Ранее появились сообщения, что Украина намерена просить организаторов о возможности показать заранее записанное видеообращение Зеленского – притом, что в этом году мероприятие предполагает только очное участие.

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