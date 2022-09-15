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Путин прибыл в Самарканд

08:21
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Российский лидер примет участие в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 сентября, прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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Саммит начнется с неформального ужина, организованного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вечером в четверг. 16 сентября запланировано заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах.

У президента России Владимира Путина в ходе визита в Узбекистан запланирован ряд двусторонних встреч на полях саммита, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле рассказали, что в ближайшие дни президенту предстоит "весьма напряженная работа". Как ожидается, Путин не только примет участие в саммите ШОС, но и проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином.

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