Путин прибыл в Самарканд

Российский лидер примет участие в саммите ШОС

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 сентября, прибыл с рабочим визитом в Узбекистан, где примет участие в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Саммит начнется с неформального ужина, организованного президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вечером в четверг. 16 сентября запланировано заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах.

У президента России Владимира Путина в ходе визита в Узбекистан запланирован ряд двусторонних встреч на полях саммита, сообщает "Интерфакс".

Ранее в Кремле рассказали, что в ближайшие дни президенту предстоит "весьма напряженная работа". Как ожидается, Путин не только примет участие в саммите ШОС, но и проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"