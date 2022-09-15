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Армения подтвердила достижение соглашения с Азербайджаном о перемирии

08:41
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Оно начало действовать 14 сентября с 20:00

Ереван и Баку договорились о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.
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Как отметил чиновник, при вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня.

Режим перемирия между сторонами конфликта вступил в силу в 20:00 по местному времени (соответствует 19:00 мск) в среду, 14 сентября, рассказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении.

Вечером 14 сентября Министерство обороны Армении рассказало о фактическом прекращении огня на границе с Азербайджаном. В ведомстве отмечали, что значительных столкновений не фиксировали на протяжении нескольких часов.

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