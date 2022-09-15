Шольц посетовал на неизменность позиции Путина по спецоперации

Однако продолжать диалог нужно, заявил канцлер ФРГ

В телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным не было никаких свидетельств изменения его позиции относительно ситуации на Украине и спецоперации России по защите республик Донбасса. Об этом в среду, 14 сентября, рассказал глава германского правительства Олаф Шольц.

По словам канцлера ФРГ, он "не увидел, чтобы появились новые позиции, но все же разговор друг с другом важен".

Шольц отметил, что "Россия должна уйти из Украины, должна вывести войска из Украины, чтобы миру в регионе был дан шанс, и с каждом днем становится все яснее, что это единственная перспектива". Об этом, по мнению германского политика, необходимо говорить, "и я это и сделал", сообщает "Интерфакс".

Телефонный разговор Путина и Шольца состоялся 13 сентября. Президент России и канцлер Германии созвонились впервые с мая этого года. Как сообщила пресс-служба правительства ФРГ, Шольц высказался в пользу дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

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