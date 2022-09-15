Россия предупредила США о риске конфликта из-за поставок Киеву ракет ATACMS

Это будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией

Продолжающиеся поставки Украине американского оружия и планы поставок баллистических ракет ATACMS грозят вовлечением Вашингтона в военный конфликт с Москвой. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что ракеты ATACMS предназначены для нанесения ударов по целям на расстоянии до 300 километров. Антонов предупредил, что если Киев получит такое оружие, в зону возможного поражения попадут крупные российские города, а также объекты промышленной и транспортной инфраструктуры.

Подобный сценарий будет означать прямое втягивание США в военное противостояние с Россией, подчеркнул российский посол.

При этом Антонов напомнил, что ВСУ "постоянно нарушают нормы гуманитарного права" даже на тех территориях, которые в Киеве считают своими, сообщает РИА Новости.

Ранее в Пентагоне заявили, что с начала российской специальной операции Украина получила от США 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов. Всего с конца февраля США отправили на Украину более 47 тысяч единиц вооружений и военной техники, в том числе 15 вертолетов и 18 патрульных катеров.

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