ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Роспотребнадзор предупредил о риске устойчивого роста заболеваемости COVID-19

09:44
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Это возможно уже в сентябре

В сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.
Эпидемиолог назвал места с самым высоким риском заражения COVID-19

Как напомнила эксперт в интервью "Российской газете", с окончание лета "многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись". В результате появилось больше пациентов с симптомами COVID-19.

В России доминирует штамм омикрон-ВА.5, уточнила Попова. При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше, лечение в основном амбулаторное.

Однако глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "противоковидная бдительность актуальность не утрачивает".

14 сентября Попова доложила президенту России Владимиру Путину информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась в восьми российских регионах. В 50 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в 27 – снижение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Коронавирусный стационар
Коронавирусный стационар
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.