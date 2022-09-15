Роспотребнадзор предупредил о риске устойчивого роста заболеваемости COVID-19

Это возможно уже в сентябре
В сентябре не исключен устойчивый рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказала руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова.
Как напомнила эксперт в интервью "Российской газете", с окончание лета "многие вышли из отпусков, ребятишки с каникул вернулись". В результате появилось больше пациентов с симптомами COVID-19.
В России доминирует штамм омикрон-ВА.5, уточнила Попова. При этом тяжелых форм заболевания стало заметно меньше, лечение в основном амбулаторное.
Однако глава Роспотребнадзора подчеркнула, что "противоковидная бдительность актуальность не утрачивает".
14 сентября Попова доложила президенту России Владимиру Путину информацию об эпидемиологической ситуации в стране. Глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась в восьми российских регионах. В 50 регионах наблюдается рост заболеваемости COVID-19, в 27 – снижение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"