Samsung может вернуться в Россию до конца года

Об этом рассказали осведомленные источники

Южнокорейская компания Samsung может вернуться на российский рынок до конца 2022 года — не исключено, что это произойдет уже в октябре. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказали осведомленные источники.

Как отметил источник, близкий к компании, речь в том числе о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина.

О вероятности возвращения Samsung рассказал также представитель одного из интернет-магазинов, по словам которого, в России сейчас не заинтересованы во ввозе южнокорейской техники по "серым" схемам, так как скоро могут возобновиться официальные поставки.

В Samsung отказались комментировать информацию о возобновлении работы в России, пишут "Известия".

В марте компания Samsung Electronics сообщила, что приостанавливает поставки своих товаров в Россию. В корпорации решение объяснили геополитической обстановкой в мире. Решение Samsung касалось в том числе телефонов и микрочипов.

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