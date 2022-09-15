Жителей Германии стали чаще обманывать при продаже дров

Многие бюргеры стали жертвами мошенников

Людей в Германии на дрова кидают. Белорусский лидер подкидывает поленья в топку Европейского кризиса. Александр Лукашенко, как выясняется, крайне озабочен судьбой простых европейцев, крестьян, в частности, братьев по аграрному сектору. Президент вышел на заготовку дров.

— Слушай, Европе не выбирать сейчас: ёлка, березка. Главное, чтобы тепло было. Надо подумать, Семеныч, как там, чтобы крестьяне, рабочие получили, а не богачи.

Полено раскалывает с одного удара. Бизнесмен Семёныч Александра Григорьевича поддерживает. Неизвестно, сколько дров было заготовлено. Конечно, многие посмеялись над таким откровенным троллингом. Но! Заглянем в немецкий журнал "Шпигель". В Германии мошенники обещают гражданам поставку дров по цене в полтора-два раза ниже рынка. Деньги берут и пропадают. Энергетический кризис, когда счета за электричество выросли в разы, заставляет европейцев запасаться поленьями, чтобы не вылететь в трубу. В Германии проблема приобрела общенациональный характер.

"Дрова в наши дни дороги, поэтому многие люди ищут выгодные предложения и находят их в Интернете. О случаях мошенничества нам сообщают снова и снова. Заинтересованные стороны заплатили заранее, но не получили товар", - это заявление Федеральной ассоциации по производству и торговле дровами. Для справки, кубометр в Германии сейчас стоит около 100 евро, в Московской области – полторы тысячи рублей. Совсем недавно европейцы ввели санкции против белорусского леспрома, и ни одного полена в ЕС не поступает. Нефть, газ, уголь, дрова… Хитрый европейский план запретить всё, что может согреть, похож на какую-то странную схему масштабных издевательств над гражданами. Причем план, хорошо продуманный до мелочей. Который коснется каждого, даже тех, кто захочет согреть себя изнутри. И с русской водкой они покончили. Одним махом ввели санкции против водки, морепродуктов и бриллиантов из России. Ещё летом. Видимо, все это относится к предметам роскоши. Балалайки пока не запретили. Неужели вся надежда на Александра Григорьевича? Дрова от Лукашенко автоматически попадут в категорию люкс.

— Поможем нашим братьям, не дадим им замерзнуть. Может и они когда-то нам помогут.

Вашими устами, Александр Григорьевич да борща бы хлебнуть, как говорят в некоторых регионах. Эти братья всё возьмут, но никому не помогут. У них в действительности всё не так как на самом деле.

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