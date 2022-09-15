Политолог о позиции Венгрии в вопросе санкций: "Страна объявлена изгоем"

Мнение Будапешта никем не учитывается

Европейцам предложили отправлять свои счета за электричество в Москву. Этот чёрный юмор - не реплика стендап-комика. Это совет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор идеи не она, просто поддержала инициативу другого политика. В Европе цена на газ в среду поднялась до 2250 долларов за тысячу кубометров. Политики в Европе делают вид, что всё это совершенно не важно и они каким-то образом победят в энергетической войне благодаря санкциям, которые уже поставили на грань банкротства несколько германских энергетических компаний. Против политики Брюсселя активно выступают в Венгрии, называя ее ошибкой и тупиком. По мнению госсекретаря по двусторонним отношениям МИД страны Тамаша Менцера, пересмотра санкций можно ожидать осенью. За такое инакомыслие Будапешту тут же пригрозили наказанием.

О позиции Венгрии и ситуации в Европе с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИноСМИ.

"То, что говорит венгр, не имеет вообще никакого значения. Потому что Венгрия объявлена изгоем в Европе. Если вы читаете европейские газеты, то моно подумать, что в Венгрии пришли к власти какие-то страшные люди, там ужасный диктатор, все ужасно. То, что говорят в Будапеште, можно сразу списывать. Это личное мнение Будапешта", - заявил Бабич.

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