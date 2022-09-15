ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог о позиции Венгрии в вопросе санкций: "Страна объявлена изгоем"

09:42
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Мнение Будапешта никем не учитывается

Европейцам предложили отправлять свои счета за электричество в Москву. Этот чёрный юмор - не реплика стендап-комика. Это совет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Автор идеи не она, просто поддержала инициативу другого политика. В Европе цена на газ в среду поднялась до 2250 долларов за тысячу кубометров. Политики в Европе делают вид, что всё это совершенно не важно и они каким-то образом победят в энергетической войне благодаря санкциям, которые уже поставили на грань банкротства несколько германских энергетических компаний. Против политики Брюсселя активно выступают в Венгрии, называя ее ошибкой и тупиком. По мнению госсекретаря по двусторонним отношениям МИД страны Тамаша Менцера, пересмотра санкций можно ожидать осенью. За такое инакомыслие Будапешту тут же пригрозили наказанием.

О позиции Венгрии и ситуации в Европе с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил Дмитрий Бабич, обозреватель портала ИноСМИ.

"То, что говорит венгр, не имеет вообще никакого значения. Потому что Венгрия объявлена изгоем в Европе. Если вы читаете европейские газеты, то моно подумать, что в Венгрии пришли к власти какие-то страшные люди, там ужасный диктатор, все ужасно. То, что говорят в Будапеште, можно сразу списывать. Это личное мнение Будапешта", - заявил Бабич.

Полную версию комментария смотрите в видео.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Еврокомиссия
Еврокомиссия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.