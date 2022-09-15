Минобороны показало кадры боевой работы Ми-8 в ходе спецоперации

Ми-8 уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры

Минобороны показало кадры боевой работы групп огневого прикрытия. Запросы на поддержку мотострелков или танкистов приходят несколько раз за день.

Ми-8 уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры ВСУ, сопровождают колонны, доставляют десант, грузы. Но основная задача - сопровождение ударных вертолетов. В случае нештатной ситуации группы огневого прикрытия должны обеспечить безопасность летчиков на земле и доставить их на авиабазу. Во время одного из таких вылетов поступила информация о том, что подбита наша машина. Командир принял решение эвакуировать экипаж.

"Сели в 150 метрах, заняли круговую оборону. Медики со спасателями выдвинулись к экипажу, оказали первую медицинскую помощь. Произошел небольшой огневой контакт, который был подавлен нашими силами. После чего все погрузились на вертолеты и вернулись на наш аэродром", - сообщил Алексей, старший группы огневого прикрытия.

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