Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение лейтенанта Дмитрия Горохова во время перебазирования наших основных сил в безопасный район было атаковано националистами. Обнаружив радикалов, Дмитрий точным выстрелом из огнемета подавил вражеские позиции. В ходе боя также уничтожен минометный расчет боевиков и бронемашина.

Старший прапорщик Артем Кузьмин с подчиненными, несмотря на многократно превосходящие силы противника, сумел не допустить прорыва нашей обороны. Наступающие боевики, в том числе гранатометчик, были ликвидированы. Потерь в подразделении Артема нет.

Командир взвода гаубичной батареи лейтенант Сергей Рыдванский точно произвел корректировку, и артиллерия ударила по националистам, которые готовились атаковать наши позиции. Уничтожена автомобильная и бронетехника, минометы, два десятка радикалов. После обнаружения боевиками наших позиций, Сергей сумел без потерь вынести из-под огня своих подчиненных.

Сержант Сергей Александров поразил пункт дислокации противника, в результате наступление радикалов было сорвано. Поменяв позиции, наши десантники продолжили наносить удары по националистам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"