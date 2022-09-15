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Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

09:15
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Они проявляют мужество и отвагу

Подразделение лейтенанта Дмитрия Горохова во время перебазирования наших основных сил в безопасный район было атаковано националистами.  Обнаружив радикалов,  Дмитрий точным выстрелом из огнемета подавил вражеские позиции. В ходе боя также уничтожен минометный расчет боевиков и бронемашина.

Старший прапорщик Артем Кузьмин с подчиненными, несмотря на многократно превосходящие силы противника, сумел не допустить прорыва нашей обороны. Наступающие боевики, в том числе гранатометчик, были ликвидированы. Потерь в подразделении Артема нет.

Командир взвода гаубичной батареи лейтенант Сергей Рыдванский точно произвел корректировку, и артиллерия ударила по националистам, которые готовились атаковать наши позиции. Уничтожена автомобильная и бронетехника, минометы, два десятка радикалов. После обнаружения боевиками наших позиций, Сергей сумел без потерь вынести из-под огня своих подчиненных.

Сержант Сергей Александров поразил пункт дислокации противника, в результате наступление радикалов было сорвано. Поменяв позиции, наши десантники продолжили наносить удары по националистам.

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