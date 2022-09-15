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Корабли России и Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане

09:10
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Это уже второе совместное патрулирование

Сегодня в акватории Тихого океана началось второе совместное патрулирование кораблей ВМФ России и ВМС Китая. Оно проходит в рамках программы международного военного сотрудничества.

Экипажи отработают совместное тактическое маневрирование, организацию связи, а также проведут серию учений. Наша группировка представлена отрядом кораблей Тихоокеанского флота - фрегатом "Маршал Шапошников", тремя корветами и морским танкером "Печенга". С китайской стороны задействованы эсминец "Нянь Чан", сторожевой корабль "Ян Чен" и судно снабжения.

Одна из задач совместного патрулирования - поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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