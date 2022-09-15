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Мощные лесные пожары на юго-западе Франции сняли на видео

09:19
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Огнем уничтожено 3700 гектаров леса

Критическая ситуация на юго-западе Франции. Там бушуют мощные природные пожары.

Только за несколько дней огнем в департаменте Жиронда уничтожены более 3700 гектаров соснового леса. Пламя вплотную подошло к населенным пунктам. Срочно эвакуированы около двух тысяч местных жителей. При тушении пострадали 7 пожарных.

К ликвидации возгорания привлечены сотни специалистов со всей Франции. Задействована авиация - 6 вертолетов и 5 самолетов. Ситуацию осложняют  сильный ветер и жара, которой не было 35 лет. Кроме того, регион переживает небывалую засуху. Тем не менее, власти не исключают умышленный поджог.

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