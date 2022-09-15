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США пустили Захарову на Генассамблею ООН

10:20
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Представителю МИД России выдали американскую визу

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала, что получила американскую визу для участия в Генассамблее ООН.
Лавров и Вершинин получили визы США для участия в Генассамблее ООН

Чиновница отметила, что ряду других членов российской делегации визы в США до сих пор не дали.

По словам Захаровой, визы получил глава МИД Сергей Лавров и еще несколько человек, "остальное пока еще не решено", сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России рассказали, что после долгих проволочек американские визы получили глава российской делегации на Генассамблее ООН Сергей Лавров и некоторые сопровождающие его лица. Однако заявки других членов делегации России еще не удовлетворены, хотя Генассамблея открывается уже 20 сентября.

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