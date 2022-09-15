Боррель рассказал о соблазне прекратить поддержку Украины

В ЕС существует такой настрой, отметил глава евродипломатии

Часть европейского общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик отметил, что страны Запада Украину "хорошо оснастили", а также выразил убежденность в необходимости сохранять усилия в этом направлении и не "давать слабину".

Однако Боррель признал, что "искушение отказаться есть у части европейского общества", которая хочет прекращения боевых действий из-за тягот экономических последствий в виде роста цен.

Глава евродипломатии не назвал конкретные страны и политиков, разделяющих это мнение, но отметил, что есть по одному такому случаю среди членов и кандидатов на вступление в ЕС. Боррель заявил, что необходимо бороться с таким образом мыслей, пишет El Mundo.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила полную поддержку Украине. Евросоюз намерен значительно увеличить импорт электричества с Украины и предоставить ей неограниченный доступ на свой цифровой рынок, отметили в Брюсселе.

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