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Союзные силы взяли под контроль поселок Майорск

10:32
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Это обеспечит стабильную подачу воды

Группировка сил Донецкой и Луганской народных республик при поддержке Вооруженных сил России освободила населенный пункт Майорск.

Об этом в четверг, 15 сентября, заявили в штабе территориальной обороны ДНР в своем telegram-канале. Ранее власти ДНР заявили, что взятие Майорска обеспечит стабильную подачу воды, напоминает РБК.

Поселок Майорск находится на северной окраине города Горловка в Донецкой области. В этой местности находился один из контрольных пунктов въезда - выезда из ДНР на территорию Украины, контролируемую Киевом.

Накануне сообщалось об освобождении населенных пунктов Николаевка и Николаевка Вторая в ДНР.

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