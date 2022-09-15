Ракова: В Москве больше не нужны бумажные справки по болезни ребенка для кружков и секций

Новая опция исключит вероятность утраты документов
Информация о болезни ребенка в Москве теперь автоматически передается в кружки и секции.
Родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки, период освобождения от занятий будет отображаться в "Электронном журнале" Московской электронной школы.
"Мы двигаемся дальше - теперь родителям не нужно приносить бумажные справки №095 в кружки и секции", - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Новая опция позволит уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов.
Совершенствование возможностей единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволяет упростить и ускорить обмен информацией между детской поликлиникой, медработниками в школе или детском саду, учителями, а теперь и сотрудниками учреждений допобразования, отметили в мэрии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"