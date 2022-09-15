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Ракова: В Москве больше не нужны бумажные справки по болезни ребенка для кружков и секций

10:45
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Новая опция исключит вероятность утраты документов

Информация о болезни ребенка в Москве теперь автоматически передается в кружки и секции.

Родителям в Москве больше не нужно приносить бумажные справки, период освобождения от занятий будет отображаться в "Электронном журнале" Московской электронной школы.

"Мы двигаемся дальше - теперь родителям не нужно приносить бумажные справки №095 в кружки и секции", - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новая опция позволит уменьшить затраты времени для родителей и исключить вероятность случайной утраты документов.

Совершенствование возможностей единой цифровой платформы здравоохранения в Москве позволяет упростить и ускорить обмен информацией между детской поликлиникой, медработниками в школе или детском саду, учителями, а теперь и сотрудниками учреждений допобразования, отметили в мэрии.

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