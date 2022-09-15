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Андрей Бочкарёв: На перегоне "Варшавская" – "Каширская" БКЛ метро заканчивается укладка рельсов

11:00
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Создание Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения

Устройство верхнего строения пути (ВСП) закончено в левом перегонном тоннеле и завершается в правом тоннеле между станцией "Варшавская", а также тупиками за станцией "Каширская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Продолжается благоустройство около станции "Варшавская" БКЛ метро

Заммэра рассказал, что длина левого перегона составляет порядка 2,9 километра. На всем его протяжении полностью устроено верхнее строение пути – подрельсовое основание, рельсы, скрепления. Протяженность правого тоннеля – 2,4 километра, из них более двух километров ВСП уже завершено.

Глава Строительного комплекса уточнил, что два однопутных тоннеля между "Варшавской" и "Каширской" были построены в 1960-ые годы и обновление верхнего строения пути проводится одновременно с реконструкцией двух станций для их последующего включения в состав БКЛ.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что станции "Варшавская" и "Каширская" бывшей Каховской линии будут интегрированы в состав Большого кольца с полностью обновленными инженерными системами и внешним обликом. Станции отделывают современными прочными материалами, все исторические элементы оформления, такие как художественные панно, прошли реставрацию, их монтаж сейчас заканчивается.

Руководитель инжинирингового холдинга напомнил, что ранее в состав БКЛ была включена станция "Каховская". В декабре 2021 года она была открыта после реконструкции в составе участка из десяти станций Большого кольца метро.

Создание Большой кольцевой линии является главным проектом столичного метростроения. Ее длина составит более 70 км, здесь расположится 31 станция, 22 из которых уже принимают пассажиров.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что проект Большой кольцевой линии находится на конечном этапе реализации. До конца 2022 года все основные работы будут проведены, а в первом полугодии 2023 года столичные власти планируют запустить БКЛ целиком.

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