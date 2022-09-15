Последние новости о ходе СВО на сегодня, 15 сентября

ВСУ продолжают обстреливать города Донбасса

Сегодня войска Украины за полчаса обстреляли пять населённых пунктов ДНР. Десять снарядов калибром 155 миллиметров было выпущено по Донецку. Также под артиллерийским огнём оказались Горловка, Докучаевск, Зайцево и Ясиноватая. В Луганской республике по Лисичанску и Стаханову били из американских установок "Хаймарс". В Херсонской области союзные войска отразили попытку десанта ВСУ высадиться в районе Кинбурнской косы, нацисты были уничтожены.

Отстреливая тепловые ловушки, вертолет заходит в зону боевых действий. На борту – группа огневого прикрытия. Задача пилотов и бойцов спецназа – эвакуировать экипаж одной из машин, подбитой националистами. Среди военных есть раненые и надо успеть до того, как в этот квадрат доберутся боевики.

Вылеты по несколько раз в день. Самое сложное направление - Харьковское. Наступление националистов российские военные пресекают огнем реактивных установок. Почти каждый день ВСУ бросают в бой новые резервы. Но, несмотря на восьмикратное преимущество в живой силе и технике, закрепиться на границах области и полностью занять Купянск, так и не смогли.

"Враг не добился желаемого результата на этом направлении, потерял достаточно большое количество людских ресурсов, исчисляется сотнями, и много единиц боевой техники", - говорит Алексей, заместитель командира десантно-штурмового полка.

Бронетехника, которую под Изюм перебрасывают националисты: польские самоходки "Краб". Впрочем, в бою эти машины, как и другие, поставленные НАТО, проживут недолго. На этих кадрах – уничтоженная сутки назад колонна ВСУ (см. видео). Подбитые американские "Хамви" и "Хаски", голландские броневики "М-111". Российские военные сжигают их десятками. А вот результат минометной атаки Росгвардейцев. С коптера видно: встречным огнем в траншеях уничтожен целый взвод ВСУ.

Потери националистов в живой силе, говорят военные, тяжелейшие - до тысячи человек в день. Это подтверждают и пленные. В так называемой Харьковской операции ВСУ, по самым скромным подсчетам, потеряли 40 процентов вооружений, поставленных Западом.

Сегодня еще одним украинским самолетом стало меньше. Российские дивизионы С-300 практически полностью вывели из строя авиационный парк националистов. И закрыли небо для боевых дронов и техники, полученной Киевом из Европы. Ежедневно усилиями наших ПВО в воздухе, образно говоря, сгорают миллионы долларов, потраченных странами НАТО на вооружение радикалов.

В Донбассе ополченцы отбили поселок Николаевка и взяли под огневой контроль трассу на Артемовск. Это значит, что националисты оказались отрезаны от своих основных сил. Теперь доставлять им боеприпасы и подкрепление практически невозможно.

Артиллерия плотно бьет и по Авдеевке. Одновременно союзные силы укрепляют оборону своих позиций в направлении Угледара. Не исключено, что это один из участков, где ВСУ могут предпринять новые попытки контрнаступления.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".

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