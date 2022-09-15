Европу предупредили о самой тяжелой с 1945 года зиме

С пугающими прогнозами выступил президент Сербии

Грядущая зима станет самой тяжёлой для Европы с 1945 года. Об этом заявил в парламенте Сербии президент Александр Вучич. По его словам, благодаря поставкам из России по выгодному долгосрочному контракту, страна уже обеспечена газом на первые два зимних месяца. А вот в странах ЕС ситуация куда тяжелее: власти призывают к суровой экономии. А США пытаются надавить на Турцию, чтобы снизить поток российских туристов.

Российских туристов, отдыхающих в Турции, шокировало объявление, размещенное на стойке отеля. Якобы, расплатиться отечественной картой "Мир" теперь невозможно. Фотографии облетели соцсети. В компании-разработчике платежной системы "Мир" уже опровергли слухи, заявив, что единичные случаи возможны из-за неких проблем в самом отеле. Российские отдыхающие спокойно могли снять деньги с карт в уличных банкоматах.

Впрочем, судя по последним заявлениям в зарубежных СМИ, США и Евросоюз намерены серьёзно надавить на финансовый сектор Турции. Для этого даже отправляют туда делегацию, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Издание пишет: Штаты и ЕС собираются принять меры в отношении лиц, которые помогали Москве организовывать платежи по экспортным сделкам или способствовали импорту промышленной и оборонной продукции. Правда, какие меры, не уточняют. Но даже в Европе всё чаще слышны заявления о том, что подобное поведение политиков ведёт к тому, что господство Запада скоро закончится.

"Оно закончилось, потому что американский жандарм возвращается домой, как он сделал это в Кабуле. Странам Запада теперь необходимо вооружаться в военном и дипломатическом отношениях, чтобы противостоять новой эпохе", - заявил Жерар Аро, бывший посол Франции в Израиле, США и ООН.

Ну а пока Европе надо пережить эту зиму, учитывая, что газовые хранилища могут опустеть уже в начале следующего года. Еврокомиссия предложила снизить электропотребление в часы пик на 10% до конца марта. Из-за рекордных счетов за электричество в Дании людям разрешили отложить оплату части расходов, в ущерб государственной казне. Румыния собирается субсидировать предприятия. А вот итальянские бизнесмены рассчитывать на это пока не могут.

"Раньше мне приходилось платить за электричество от 350 до 400 евро в месяц. В прошлом месяце я перевел уже 1400 за ресторан. Экономить энергию нам очень сложно. Холодильники работают круглосуточно, их нельзя выключать, иначе все пропадет", - заявил Марко Амеццони, владелец итальянского ресторана.

Во Франции сообщили, что цены на газ и электричество продолжат расти и в следующем году.

"Наша цель сегодня состоит в том, чтобы остановить взрыв цен на энергоносители в европейском масштабе, и вернуть их к более умеренному уровню. Цены на газ на 2023 год объявлены в пять раз выше, чем на 2021 год. А цены на электроэнергию ожидаются в десять раз выше", - говорит Элизабет Борн, премьер Франции.

Жители немецких городов Берлин, Оберхаузен, Хамм и Гейдельберг требуют отставки правительства. В Швеции, впрочем, это уже реальность. Премьер страны Магдалена Андерсон сегодня планирует подать в отставку, после поражения на парламентских выборах. Но европейская война с Россией продолжается. Полиция Латвии запретила исполнять песню "Катюша" в день освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков и собирается штрафовать нарушителей. Зато на улицах Милана толпа футбольных фанатов хорватского клуба "Динамо", никого не опасаясь, демонстрирует фашистское приветствие.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"