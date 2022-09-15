Памфилова: средняя явка на выборах составила 35%

Способных повлиять на результаты голосования нарушений не зафиксировано

Окончательные итоги выборов, которые прошли в России с 10 по 12 сентября, подводят сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

В 82-х российских регионах прошли 4 тысячи семьсот избирательных кампаний. Прямым голосованием выбирали 14 губернаторов, а также депутатов шести заксобраний и городских дум в 12 административных центрах. Как сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова, средняя явка составила 35 процентов. Нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, не зафиксировано.

"Нет ни одной жалобы, которая требовала бы рассмотрения на заседании ЦИК, и в настоящее время нет ни одной жалобы, которая могла бы повлиять на итоги голосования и результаты выборов", - заявила Памфилова.





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