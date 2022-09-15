Собянин отметил развитие инновационной инфраструктуры в "Алабушево"

Фармацевтический кластер в Зеленограде заработает почти в полном объеме в 2023 году

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг посетил Зеленоград. Этот столичный округ последние годы активно развивается. Реализуется программа "Мой район", строятся дома по программе реновация, возводятся школы. А новый технопарк дал местным жителям более двух тысяч рабочих мест.

Зеленоград как столичный округ инноваций. Здесь еще с советских времён активно работало производство. А сегодня появляются и новые технопарки. "Алабушево" - одна из пяти площадок технополиса "Москва". Здесь размещены офисы высокотехнологичных компаний - от генетической инженерии до фармацевтики.

Там изготавливают лекарства для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний. На одной такой линии производится до 15 тысяч жизненно важных препаратов в час, и все они приходят строгий контроль качества перед доставкой потребителю.

В 2020 году в "Алабушево" был открыт новый завод по производству лекарств для лечения онкологии, построенный в рамках офсетного контракта с правительством Москвы.

"Производится до 34 препаратов разных номенклатур и видов. Мощностные характеристики до 900 тысяч упаковок в месяц - это достаточно большая мощность этой линии", - сообщил директор Департамента производства компании "Биокад" Андрей Хайрулин.

Сегодня в "Алабушево" работают 30 компаний, которые имеют статус резидента и право на налоговые льготы, к тому же, создано больше двух тысяч рабочих мест. Объём фактических инвестиций - почти 30 миллиардов рублей. И все это обеспечивает рост столичной экономики. Технополис сегодня посетил мэр Собянин.

"Здесь, в "Алабушево", строится новый современный фармацевтический кластер, достаточно такого мирового уровня - с точки зрения и мощности, производительности, инноваций. Центры, новые производства и часть этих заводов уже работает, ну и в 2023 году все три завода площадью около ста тысяч квадратных метров будут работать почти в полном объеме. Помимо этого, в Зеленограде еще будет построено более 200 тысяч квадратных метров различных заводов - высокотехнологичных предприятий в области микроэлектроники, медицинской промышленности, безопасности и так далее", - сообщил Собянин.

Сергей Собянин посетил сегодня и местный театр "Ведогонь", известный далеко за пределами Зеленограда. В здании был проведён капитальный ремонт. При этом артисты не расставались со зрителями – постановки шли на других сценах.

В Зеленограде, как и во всей Москве, активно идет программа "Мой район". По просьбе местных жителей был разработан проект и в августе завершено комплексное благоустройство бульвара 15-го микрорайона. А ещё строится новая школа и идет программа реновации. Продолжается реконструкция платформы "Крюково" – конечной станции будущего третьего центрального диаметра.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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