В Москве стартовал форум "Новые горизонты"

Обсуждают доступность и качество оказания медицинской помощи

В Москве стартовал всероссийский форум "Новые горизонты". Он предназначен для общественного диалога между профессиональным врачебным сообществом и пациентами с онкогематологическими заболеваниями. Обсуждают доступность и качество оказания медицинской помощи, лекарственное обеспечение, а также организацию общественного контроля в сфере здравоохранения. Участники отметили, что подобные форумы позволяют оперативнее решать актуальные вопросы.

"Мы всегда открыты к взаимодействию, к общению, к какой-то помощи, если стоит вопрос с нашей стороны. Мы потом, по результатам, подготовим документ рекомендательный и разошлём его и возьмём на контроль", - Николай Дайхес, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по охране здоровья граждан и развитию здравоохранения.

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