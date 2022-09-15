Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС

Полноценным членом организации он может стать уже в 2023 году

Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Меморандум подписали глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Документ открывает стране путь к членству в организации, сообщили в четверг в МИД Узбекистана. Если Иран выполнит поставленные условия, то на следующем саммите ШОС в Индии в 2023 выступит в качестве полноправного члена.

В настоящее время в ШОС входят Россия, Китай, Пакистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Казахстан и Индия. Накануне меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу ШОС подписали Египет и Катар. Накануне меморандумы о получении статуса партнеров по диалогу ШОС подписали Египет и Катар.

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