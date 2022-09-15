В Бурятии зафиксировано несколько случаев нападения домашних собак на прохожих

Владельцам грозит ответственность

В Бурятии зафиксированы новые случаи нападения собак на людей. Но если раньше жители жаловались на бездомных животных, то теперь сразу два человека пострадали от домашних псов.

На работу женщина как обычно спешила очень рано, еще не было и шести утра. Около забора заметила большую породистую собаку.

"Первый раз она прыгнула, я подставила руку, чтобы самое главное - голова не пострадала. Опять ко мне подходит, давай кружиться возле меня. Несколько раз меня покусала. Я успела свой рюкзак снять, и билась рюкзаком", - рассказывает Сэсэг Федорова, пострадавшая от нападения собаки.

Женщина закрывала голову и кричала, кошмар длился долгие минуты. Наконец, открылась калитка - показался мужчина и загнал собаку во двор, но никакого сочувствия не проявил.

"Я у него сразу спросила: "Это ваша собака?" Он сказала: "Нет, не моя собака!" Я говорю: "Помогите, потому что я кровью истекла". Он сказал: "Сами вызывайте", - говорит Сэсэг.

Калитка захлопнулась. Женщина попала в больницу с рваными ранами по всему телу. Больше всего пострадала правая рука, именно ей защищалась от укусов.

Другая собака напала на десятилетнего ребенка, она живет прямо так, в общем дворе одного из домов в Улан-Удэ. Компания детей ходила на колонку за водой и на обратном пути одна из девочек заинтересовалась игрушечной машинкой. И не обратила внимания на будку, наполовину вкопанную в землю.

"Я посмотрела, подошла ближе, собаку не заметила, ее не видно было. Обернулась и она выскочила, увидела ее боковым зрением", - говорит Анжелика Вантеева.

"Я услышала, как Лика закричала и повернулась: смотрю, она кричит и бежит в крови", - рассказывает Ангелина Вантеева, сестра пострадавшей.

О том, что произошло, мама девочек узнала позже, в тот момент была на работе.

"Когда она отвернулась, выскочила собака в этот момент, и напала на нее. Совершила укус в бедро правой ноги. И в этот момент, не знаю, как сообразила, она ударила правой рукой собаку по морде. И она схватила ее за палец, то есть еще поврежден палец у нас", - рассказывает Ольга Вантеева, мать пострадавшей девочки.

На глубокие раны ребенку пришлось накладывать швы, на местах укусов - огромные синяки.

"Собака защищала свою территорию. Почему ребенок находился без присмотра родителей далеко от дома?" – говорит Анастасия Искова, владелица собаки.

Собака остается во дворе, но теперь ее закрыли в будке велосипедом, а рядом уже начали возводить забор по предписанию администрации.

"Установлено, что собака проживает в самодельной будке вблизи многоквартирного дома, что является грубым нарушением правил содержания домашних животных. Хозяин собаки установлен, в отношении его составлено два протокола", - говорит Цокто Жамсуев, начальник управления административного контроля комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

За каждый протокол грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Такую же сумму предстоит заплатить и хозяину собаки, которая напала на женщину в Иволгинском районе, его все-таки нашли. Но глобально проблему содержания животных штрафы не решают - только с начала сентября в Улан-Удэ на агрессию собак поступили десятки жалоб.

Наталья Тарасова, Илья Швырев. "ТВ Центр".

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