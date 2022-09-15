На стройки в России могут привлечь осужденных

Власти России допустили работу осужденных по нетяжелым экономическим статьям на стройке.

Их будут мотивировать к работе сокращением срока заключения, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

"Сегодня по закону, даже если ты находишься на исправительных работах и ведешь себя нормально, ты можешь получить возможность условно-досрочного освобождения", - сказал вице-премьер (цитата по РИА Новости).

Кроме того, к стройкам в России могут привлечь 20-50 тысяч северокорейских рабочих.

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