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Кремль раскрыл содержание беседы Путина и Эрдогана

11:29
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Президенты встретятся на полях саммита ШОС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу в пятницу, 16 сентября. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин прибыл в Самарканд

Встреча состоится на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде.

Как уточнил Песков, лидеры двух государств договорились обсудить ход реализации так называемой продовольственной сделки, сторонами которой выступают Россия и Турция.

Также президенты намерены оценить эффективность реализации этой сделки на завтрашней беседе, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин прибыл в Самарканд. Он примет участие в неформальном ужине, организованном президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым вечером в четверг. 16 сентября запланировано заседание Совета глав государств-членов ШОС в узком и расширенном составах. Также у российского лидера запланирован целый ряд двусторонних встреч на полях саммита.

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