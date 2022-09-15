В России с коронавирусом госпитализировали 4108 человек

Скончались 99 пациентов

За сутки в России госпитализированы 4108 заболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 56126 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 49752 человека, скончались 99 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 9079 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 324. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3635 человек, в Московской области – 2399.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 20265004 случая заболевания, зарегистрировано 385727 летальных исходов.

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