ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль оценил смену посла США в России

11:41
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Особых надежд Москва не питает

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября, прокомментировал предстоящее назначение нового посла США в Москве.
Посол США Салливан покинул Россию

По мнению официального представителя Кремля, вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в России.

Отвечая на вопрос, есть ли у России надежда на улучшение отношений с Вашингтоном в связи с предстоящим назначением нового посла США, Песков заявил, что "если честно, то нет", сообщает ТАСС.

В США тем временем подобрали кандидата на освободившуюся должность американского посла в России. Джо Байден намерен отправить в Москву Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию Соединенных Штатов в Армении.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Линн Трейси
Линн Трейси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.