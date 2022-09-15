Кремль оценил смену посла США в России

Особых надежд Москва не питает
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг, 15 сентября, прокомментировал предстоящее назначение нового посла США в Москве.
По мнению официального представителя Кремля, вряд ли можно связывать какие-то надежды с послом США в России.
Отвечая на вопрос, есть ли у России надежда на улучшение отношений с Вашингтоном в связи с предстоящим назначением нового посла США, Песков заявил, что "если честно, то нет", сообщает ТАСС.
В США тем временем подобрали кандидата на освободившуюся должность американского посла в России. Джо Байден намерен отправить в Москву Линн Трейси, которая в настоящее время возглавляет дипмиссию Соединенных Штатов в Армении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"