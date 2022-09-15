Путин обсудил с президентом Киргизии расширение экономических связей

Встреча прошла в Самарканде

Расширение экономического взаимодействия, развитие потенциала в сфере безопасности и ключевые вопросы международной повестки. Эти и другие темы обсудят на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он стартует сегодня в Узбекистане.

Впервые за три года заседание Совета глав государств пройдёт очно. Этим утром в Самарканд прибыл Владимир Путин. Он примет участие в традиционных трёхсторонних переговорах в формате "Россия - Китай - Монголия". Также на полях саммита у президента запланирован ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами. Сегодня состоятся переговоры с главами Туркмении, Узбекистана, Ирана и Пакистана. Владимир Путин уже встретился с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.



Путин: "Мы страны близкие, мы стратегические союзники, мы работаем во многих международных региональных организациях. Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром, у нас в прошлом году рост был заметный торгового оборота, и в этом году растёт, причём очень хорошими темпами. Мы являемся крупнейшим поставщиком энергоресурсов в Кыргыстан, поставки осуществляются по вашей просьбе на льготной, беспошлиной основе".

Жапаров: "Я очень рад очередной встрече с вами. Россия традиционно является нашим ведущим торгово-экономическим партнёром и главным стратегическим союзником. За первое полугодие этого года, как Вы заметили, товарооборот между Россией и Кыргызстаном вырос в два раза по сравнению с прошлым годом".

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