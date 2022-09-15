Эстония разорвет договор о таможенном сотрудничестве с Россией

Об этом рассказали в эстонском кабмине

Правительство Эстонии одобрило проект распоряжения о прекращении действия договора между с Россией о сотрудничестве и взаимной помощи по таможенным вопросам. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказали в пресс-службе эстонского кабинета министров.

Таллин прекращает действие бессрочного договора о таможенном сотрудничестве между правительствами Эстонии и России. Договор может быть расторгнут на основании письменного уведомления одной из сторон.

При этом отмечается, что документ будет действовать еще шесть месяцев после уведомления второй стороны о его расторжении, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Эстонии объявили, что с 19 сентября вводится запрет на въезд в страну для россиян, в том числе и с шенгенскими визами. Как отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, запрет касается только туристов, он не затрагивает желающих посетить страну с целью встреч с родственниками и по иным гуманитарным причинам.

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