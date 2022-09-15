Названа дата и место похорон Владимира Сунгоркина

Главред КП умер от инсульта

Главного редактора "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказали в издании, где работал Сунгоркин.

Журналиста и медиаменеджера похоронят 16 сентября. Сунгоркин упокоится на Троекуровском кладбище рядом с журналистами Сергеем Доренко, Андреем Стениным, Михаилом Зеленским и Анатолием Лысенко, сообщается в Telegram-канале "Комсомольской правды".

Сунгоркин умер на 69-м году жизни от инсульта во время экспедиции по сбору материала для книги о первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойного, подчеркнув, что добрая память о Владимире Сунгоркине останется навсегда.

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