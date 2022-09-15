Поляков призвали привыкать к отоплению на уровне 17 градусов

К этому можно привыкнуть, сообщила Анна Москва

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва назвала оптимальную температуру в доме.

Домашний климат на уровне 17-19 градусов полезен для здоровья. Москва отметила, что уже сбавила обогрев дома.

"Я снизила температуру в доме. Я функционирую в 17 градусах в общих помещениях и 19 в более используемых помещениях". К этому можно привыкнуть. Это здоровая температура для организма", - добавила министр.

Несмотря на призывы экономить энергию, Москва отметила, что полякам не стоит опасаться нехватки газа, электричества, угля, древесины и других источников тепла.

Роспотребнадзор ране заявил, что в холодное время года оптимальная температура в квартире должна составлять плюс 18–24 градуса, а в теплое - плюс 20–28 градусов

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