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ЦИК: выборы прошли без "скандалов и безобразий"

12:46
  • четверг
  • 15 сентября 2022

По словам Памфиловой, это впервые за время ее руководства

Единый день голосования в России, который состоялся 11 сентября, стал первым для Эллы Памфиловой в качестве председателя Центризбиркома, когда не было "каких-то громких скандалов и безобразий в помещениях комиссий". Об этом в четверг, 15 сентября, рассказала глава ЦИК.
Памфилова: средняя явка на выборах составила 35%

Как уточнила Памфилова, "эксцессы были определенные, но они были единичные".

Всего в России были признаны недействительными 968 избирательных бюллетеней на 33 участках в 15 регионах. Глава ЦИК заверила, что будет проведен анализ этих случаев.

Однако в целом, по словам Памфиловой, к такому количеству недействительных бюллетеней можно отнестись как к статистической погрешности, сообщает "Интерфакс".

Ранее Памфилова рассказала, что единственный случай, когда по итогам единого дня голосования, прошедшего 11 сентября, пришлось отменить результаты выборов, был зафиксирован в подмосковных Люберцах, на участке 1559.

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