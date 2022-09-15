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Москва призвала заставить Киев отказаться от карательных мер против мирных граждан

12:59
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Это идет вразрез с гуманитарным правом, подчеркнули в МИД России

Россия призывает международные организации безотлагательно заставить Киев отказаться от карательных мероприятий в отношении мирных граждан. Об этом говорится в заявлении российского Министерства иностранных дел, опубликованном в четверг, 15 сентября.
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Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что объявленные Киевом "фильтрационные мероприятия" идут вразрез с гуманитарным правом и означают в первую очередь убийство людей.

При этом Соединенные Штаты демонстрируют заинтересованность в максимальном затягивании конфликта на Украине и прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия, цитирует заявление МИД России ТАСС.

Представители США, Албании и Великобритании ранее обвинили Москву в создании фильтрационных лагерей для украинских беженцев. Однако постпред России при ООН Василий Небензя эти абсурдные обвинения опроверг, а также напомнил, что число украинских беженцев, которых приняла Россия, приближается к 4 млн.

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