FT: США отказались помогать Европе пережить предстоящую зиму

В Вашингтоне руководствуются принципом: "меньше производства, больше прибыли"

Представители американской промышленности отказались помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой.

Помощи не будет, говорится в статье Financial Times. Руководители сланцевых компаний США не смогут нарастить поставки настолько быстро, чтобы успеть предотвратить зимний дефицит в ЕС.

"Не похоже, что США могут добывать еще больше. Наша добыча такая, какая она есть", -заявили в одном из крупнейших инвесторов сланцевого месторождения Quantum Energy Partners.

На данный момент экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. В свою очередь эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели "меньше производства, больше прибыли".

Ранее стало известно, что ЕС пока не готов внести предложение по введению потолка цен на российский газ. посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил свое решение энергопроблем Европы – например, вести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"