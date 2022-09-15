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FT: США отказались помогать Европе пережить предстоящую зиму

12:48
  • четверг
  • 15 сентября 2022

В Вашингтоне руководствуются принципом: "меньше производства, больше прибыли"

Представители американской промышленности отказались помочь Европе увеличением поставок нефти и газа предстоящей зимой.
Цены на газ в Европе продолжают расти

Помощи не будет, говорится в статье Financial Times. Руководители сланцевых компаний США не смогут нарастить поставки настолько быстро, чтобы успеть предотвратить зимний дефицит в ЕС.

"Не похоже, что США могут добывать еще больше. Наша добыча такая, какая она есть", -заявили в одном из крупнейших инвесторов сланцевого месторождения Quantum Energy Partners.

На данный момент экспорт СПГ и нефти из США в Европу почти достиг максимума. В свою очередь эксперты связывают отказ от наращивания поставок с тем, что крупные производители придерживаются модели "меньше производства, больше прибыли".

Ранее стало известно, что ЕС пока не готов внести предложение по введению потолка цен на российский газ. посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предложил свое решение энергопроблем Европы – например, вести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток-2".

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