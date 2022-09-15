Верховный суд отозвал лицензию у сайта "Новой газеты"

Ранее перестала выпускаться печатная версия издания

Верховный суд по иску Роскомнадзора отозвал лицензию у сайта "Новой газеты" в качестве электронного СМИ.

Об этом стало известно в четверг, 15 сентября. Дело рассматривала судебная коллегия по административным делам, передает ТАСС.

5 сентября лицензии лишилась печатная версия издания. Руководство СМИ заявило о своем несогласии с решением суда.

В июне РКН потребовал отозвать лицензию "Новой газеты" из-за того, что издание не предоставило устав редакции в установленный законом о СМИ срок. До этого надзорное ведомство вынесло изданию два предупреждения за упоминание НКО-иноагента без соответствующей маркировки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"