Кадыров предложил главам регионов подготовить по тысяче добровольцев

Это будет реальная помощь, считает глава Чечни

Руководителям всех субъектов Российской Федерации стоило бы подготовить и укомплектовать по тысяче добровольцев для участия в спецоперации по защите республик Донбасса. Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

В своем Telegram-канале политик напомнил, что Россия — федеративное государство, в котором регионы могут быть инициаторами любых начинаний. По мнению Кадыров, одним из таких начинаний сегодня должна стать "самомобилизация".

Глава Чечни призвал не "ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО на Украине", а вместо этого "доказать свою готовность помочь государству".

Кадыров выразил мнение, что такая готовность должна выражаться не словесными выступлениями или банальными автопробегами, а конкретными действиями, которые помогут участникам спецоперации.

Ранее Кадыров заявил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нужно расположить в горах Чеченской Республики на месте танковой части в Шалинском районе. По словам руководителя Чечни, в современных условиях России нужны новые стратегические военные решения.

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