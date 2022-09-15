Путин оценил присоединение Ирана к ШОС

Для завершения этого процесса осталась формальность

Россия очень рада присоединению Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом в четверг, 15 сентября, рассказал президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, в ШОС сделали все для того, чтобы Иран стал полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества, осталась последняя формальность.

Иран присоединяется к этой уже серьезной, большой и авторитетной международной организации, отметил Путин, заявив, что "мы очень этому рады".

Президент России также указал на близость с Ираном по многим позициям на международной арене, а также подчеркнул развитие межрегиональных связей, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества. Если Иран выполнит поставленные условия, то на следующем саммите ШОС в Индии в 2023 выступит в качестве полноправного члена.

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