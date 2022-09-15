В России стартовал опрос родителей школьников

Его результаты помогут сформировать познавательные и профориентационные программы

В российских регионах начался опрос родителей школьников и педагогического состава. Его организатором является АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Цель опроса - формирование познавательных и профориентационных программ для школьников и молодежи с элементами образовательного туризма.

Опрос можно пройти до 1 октября 2022 года по ссылке.

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