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В России стартовал опрос родителей школьников

13:46
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Его результаты помогут сформировать познавательные и профориентационные программы

В российских регионах начался опрос родителей школьников и педагогического состава. Его организатором является АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".

Цель опроса - формирование познавательных и профориентационных программ для школьников и молодежи с элементами образовательного туризма.

Опрос можно пройти до 1 октября 2022 года по ссылке.

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