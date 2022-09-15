ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

13:40
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Оснований для паники нет

Украинская армия предприняла попытку наступления по всему фронту, она находится у границ ЛНР.
Последние новости о ходе СВО на сегодня, 15 сентября

"Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР", - заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Оснований для паники в республике нет, заметил он. Союзные силы дали отпор и гарантируют безопасность.

"Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками", - цитирует его слова ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Украинские войска
Украинские войска
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.