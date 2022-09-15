ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

Оснований для паники нет
Украинская армия предприняла попытку наступления по всему фронту, она находится у границ ЛНР.
"Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР", - заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.
Оснований для паники в республике нет, заметил он. Союзные силы дали отпор и гарантируют безопасность.
"Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками", - цитирует его слова ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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