ВСУ предприняли попытку наступления по всему фронту

Оснований для паники нет

Украинская армия предприняла попытку наступления по всему фронту, она находится у границ ЛНР.

"Ситуация очень напряженная. Противник предпринял попытку наступления по всему фронту. Практически на сегодняшний день он находится у границ ЛНР", - заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник.

Оснований для паники в республике нет, заметил он. Союзные силы дали отпор и гарантируют безопасность.

"Поэтому я с уверенностью заявляю, что предпринятая врагом попытка контрнаступления все равно будет прекращена, разбита нашими войсками", - цитирует его слова ТАСС.

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