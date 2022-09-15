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Европарламент поддержал выделение 5 млрд евро Украине

13:54
  • четверг
  • 15 сентября 2022

Это часть анонсированного пакета помощи Киеву

Европарламент большинством голосов выступил в четверг, 15 сентября, за выделение Украине макроэкономической помощи.
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Речь идет о выделении Киеву 5 млрд евро из анонсированных Еврокомиссией в мае 9 млрд евро. В поддержку перечисления этих средств выступили 534 депутата, против высказались лишь 30, сообщает РИА Новости.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что в Европе часть общества склоняется к прекращению поддержки Украины. Глава евродипломатии не назвал конкретные страны и политиков, разделяющих это мнение, но отметил, что есть по одному такому случаю среди членов и кандидатов на вступление в ЕС.

При этом официальный Брюссель настаивает на необходимости бороться с такими настроениями.

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