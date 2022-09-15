Путин указал на непоследовательность политики Запада

Хотят - дают слово, хотят - забирают, отметил российский лидер

Главное международное событие. В четверг в Узбекистане стартует саммит Шанхайской организации сотрудничества. Впервые за три года лидеры государств-участников встречаются лично, чтобы обсудить ключевые вопросы взаимодействия в разных сферах. Этим утром в Самарканд прибыл Владимир Путин. У российского президента обширная программа, включающая переговоры с зарубежными коллегами в нескольких форматах. Ряд встреч уже состоялся. О чём смогли договориться?

В аэропорту Самарканда один за другим приземляются самолёты первых лиц. 14 глав государств и правительств собираются на встречу Шанхайской организации сотрудничества. Которую уже называют исторической. Как по количеству мировых лидеров, так и по международной ситуации, в условиях которой проходит нынешний саммит.

Впервые за три года заседание в очном формате. Нет лишь премьера Армении – Никол Пашинян остался в Ереване из-за обострения на границе с Азербайджаном. Зато прибудет президент Эрдоган – Турция является партнёром ШОС по диалогу. Одна из главных тем повестки дня – расширение организации. Ожидается, что в её состав войдёт Иран, будет рассмотрена заявка Белоруссии. Статус партнёров предоставят Египту, Катару и Саудовской Аравии.

С каждым годом всё больше стран стремятся присоединиться к блоку, который представляет половину населения Земли. И демонстрирует рекордные темпы товарооборота: только за прошлый год он вырос почти на 40 процентов – это без малого 800 миллиардов долларов. В первый день перспективы укрепления всестороннего сотрудничества участники саммита обсуждают в формате двухсторонних встреч. Владимира Путина в аэропорту встречают его же гигантским портретом. Российский лидер быстро спускается по трапу, обменивается несколькими репликами с премьером Узбекистана и садится в автомобиль. За сегодняшний день нужно много успеть – в графике президента шесть переговоров с руководителями других государств. Первая встреча – с главой Киргизии.

"Мы страны близкие, мы стратегические партнёры, союзники, работаем во многих международных региональных организациях. Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром, у нас в прошлом году рост был заметный торгового оборота", - отметил Путин.

"Владимир Владимирович, я очень рад очередной встрече с вами. Россия традиционно является нашим ведущим торгово-экономическим партнёром и главным стратегическим союзником", - заявил президент Киргизии Садыр Жапаров.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в начале встречи передаёт Владимиру Путину наилучшие пожелания от отца – предыдущего лидера страны. На саммите ШОС Ашхабад присутствует в качестве гостя, но отношения крепнут с каждым годом.

"В апреле мы отметили 30-летие установление дипломатических отношений между нашими странами. И можем констатировать, что уровень стратегического партнёрства, который сложился и зафиксирован в соответствующих документах, он не только на бумагах имеет место быть, но и, на самом деле, в жизни так оно и происходит", - отметил Путин.

Со словами благодарности к Владимиру Путину обратился президент Ирана. Москва поддержала Тегеран в его желании стать полноправным членом организации. Нынешняя встреча лидеров – уже четвёртая с начала года. Эбрахим Раиси подчеркнул: Исламская Республика никогда не поддержит антироссийские санкции.

"Все убедились в том, что Евросоюз находится в пассивной ситуации – они не способны выполнять свои обещания", - сказал он.

"Хозяева своего слова. Хотят – дают, хотят – забирают", - добавил Путин.

Следующая встреча Владимира Путина – с новым премьером Пакистана. Россия готова поставлять в страну газ, единственный вопрос – стабильность в Афганистане. Но главное внимание мировой прессы приковано к предстоящим переговорам Путина с председателем КНР. На Западе обречённо говорят об укреплении стратегического партнёрства между Москвой и Пекином. Поездка Си Цзиньпина в Самарканд – это его первый зарубежный выезд с начала пандемии. Кроме того, визит носит статус государственного. Поэтому встреча в аэропорту особенно торжественная – с исполнением гимнов и народных танцев.

Кирилл Парменов, Ирина Захарова, "ТВ Центр".

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