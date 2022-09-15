Пенсионер МВД сознался в организации убийства жены в Новой Москве

Вначале мужчина заявлял, что его жену на прогулке с собакой застрелил неизвестный

Столичные следователи раскрыли убийство женщины в Новой Москве, которое произошло полторы недели назад. Сегодня во всём признался её муж, хотя вначале рассказывал, что жену на прогулке застрелил неизвестный.

Якобы с прохожим у них возник конфликт из-за отсутствия намордника у собаки, которую они выгуливали. Неизвестный застрелил Татьяну Новикову и скрылся, а её муж Юрий Новиков, пенсионер МВД, запомнил только силуэт. Но почему-то прежде, чем вызвать полицию, он отвёл домой пса. Мужчину тогда задержали, а спустя несколько дней отпустили, так как доказательств его причастности к преступлению не обнаружили.

Однако после проведения ряда исследований и экспертиз следователи всё-таки пришли к выводу о виновности Юрия Новикова, причем действовал он не один, а со своим старым приятелем.



"Установлены лица, причастные к убийству женщины на территории Новой Москвы, в том числе 52-летний супруг погибшей. Одной из версий совершенного преступления рассматривается желание супруга завладеть имуществом погибшей. Сегодня следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя столичного главка СКР.

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