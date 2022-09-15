Водитель каршеринга протаранил несколько машин во дворе дома в Москве

Мужчина задержан

Протаранил забор и разбил несколько машин. Водитель на каршеринге крушил всё подряд во дворе жилого дома на 11-ой Парковой улице.

На кадрах, которые появились накануне в соцсетях, видно, что у арендованной машины уже разбита передняя часть, повреждена и задняя, но водителя это не смущает и он продолжает жать на газ. Теперь соседи осматривают свои автомобили. Причинённый ущерб ещё только предстоит оценить.

По данным жильцов, задержаны двое хулиганов. Сейчас они в полиции.

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